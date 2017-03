Meteo: Marzo, la primavera lotta con l\'instabilità

Periodo tutt'altro che stabile, se non nella prima fase, poi regnerà l'instabilità

Con questo articolo andremo a fare una panoramica sull'evoluzione del tempo dal 10 marzo fino al 24 del mese, una distanza temporale molto ampia per cui questa tendenza è da prendere con le dovute cautele, in quanto la dinamicità del tempo primaverile è troppo accentuata per dare certezze.

10-13 marzo - In questa fase un campo di alta pressione protegge l'Italia portando tempo stabile e cielo poco nuvoloso, ma l'Atlantico inizia a farsi sentire.



14- 17 marzo - Qui il tempo subirà un peggioramento, dapprima al Nord poi anche al Centro-Sud e isole maggiori con precipitazioni più importanti al Sud.

18-24 marzo - Nuovo tentativo dell'alta pressione di riconquistare il Paese.



ANDAMENTO TERMICO - Dopo l'incremento anche importante fino al 13 marzo, ecco che torneranno a diminuire, almeno fino al 18/19, dopo ad aumentare nuovamente.



LA MAPPA - La cartina in allegato mostra la situazione atmosferica a partire dal 14 marzo, quando la posizione dell'alta pressione favorirà l'ingresso di aria fresca nordorientale, responsabile di un calo termico e di tempo instabile, specie al Centro-Sud.



CONCLUSIONI - Si può notare come il mese di Marzo, ma lo sarà anche Aprile, sia contraddistinto da una dinamicità atmosferica molto spiccata, in cui fasi perturbate si alternano a fase più asciutte e stabili. Saranno così anche i prossimi quindi giorni, dove avremo una piccola certezza, ossia che il tempo subirà un nuovo cambiamento a partire dal 13/14 marzo.

