Meteo: Natale e Santo Stefano, pioggia e neve, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Tempo in graduale peggioramento al Nord e regioni tirreniche È davvero curioso vedere come in questo mese di Dicembre le tre irruzioni artiche siano avvenute tutte nei weekend.

L'ipotesi che anche nel quarto weekend (23-24 Dicembre) si possa avere l'ennesima irruzione polare era affascinante, ma la visione del modello americano Gfs è stata sopraffatta da quella più performante del modello del centro europeo Ecmwf.

- I due giorni prìncipi del mese di Dicembre ossia Natale e Santo Stefano, saranno caratterizzati dalla presenza dell'alta pressione, che inizierà però a subire un cedimento.Anticiclone sull'Italia, ma correnti più umide di Libeccio interessano il mar Ligure e l'alto Tirreno. Più nubi saranno presenti su tutto il Nord e le regioni centrali tirreniche e in Umbria, ma con scarse precipitazioni, se non deboli e sparse.Sul resto delle regioni il tempo sarà buono con cielo poco o parzialmente nuvoloso.Possibili nebbie, localmente diffuse sulla Pianura padana e in Toscana.Tempo in ulteriore peggioramento al Nord con piogge e nevicate sulle Alpi sopra i 900/1000. Precipitazioni moderate sulla Liguria, alta Toscana e settori montuosi.Coperto in Umbria, Lazio, localmente in Campania con piovaschi. Soleggiato sul resto dei settori.- Valori in aumento su tutte le regioni e leggermente sopra la media del periodo.(Notizia segnalata da (iLMeteo)