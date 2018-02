Meteo: Neve impetuosa in atto, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Meteo - Neve in atto in Emilia, a tratti sul resto del nord oggi e venerdì. Precipitazioni nevose diffuse in Emilia, ma possibili su tutta la Pianura padana

Con l'inizio della terza settimana di febbraio, lo spostamento dell'alta pressione verso Regno Unito e quindi Scandinavia, favorirà l'arrivo di masse d'aria continentali, prettamente molto fredde, verso l'Europa centrale.

SITUAZIONE - Il mediterraneo centrale sarà sede di un vortice depressionario che colpirà principalmente il Centro-Sud, ma nel corso di giovedì, la sua risalita verso l'Adriatico richiamerà venti via via più freddi.NEVE IN PIANURA GIOVEDÌ - Nel corso di giovedì 22 le precipitazioni assumeranno carattere nevoso fino a quote pianeggianti sull'Emilia centro-occidentale, e fino a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì, Parma, Piacenza.Nevicate anche sul cuneese, su tutto il Trentino Alto Adige, sui rilievi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia fino a valle, locali nevicate lungo il Po lombardo. Neve anche in Toscana a quote prossime alla pianura, o tutt'al più mista a pioggia.ACCUMULI - La coltre nevosa sull'Emilia Romagna potrebbe raggiungere i 7/15 cm su quasi tutti i settori centro-occidentali, localmente anche misure maggiori.Alla fine di venerdì la coltre potrebbe superare anche i 20 cm su alcuni settori.VENERDÌ 23 - In mattinata NEVE diffusa su gran parte della Pianura padana, anche in Veneto, COPIOSA in Emilia Romagna.Accumuli scarsi, non superiori ai 2/3 cm. Dalla tarda mattinata tornerà a piovere su gran parte della Pianura, neve ancora sull'Emilia centro-occidentale.NON FINISCE QUI - Altre nevicate sono attese Domenica 25.La bora soffierà impetuosa su tutte le regioni settentrionali.Notizia segnalata da (ilMeteo)