Meteo: Nubifragi e neve sull\'Italia, nuovo calo temperature

Forte maltempo in arrivo, Nubifragi, pioggia, Neve Una nuova perturbazione atlantica si dirige verso l'Italia; temperature in calo, pioggia e neve sulle Alpi.

Con questo articolo desideriamo fare il punto circa la situazione meteo per la giornata di Mercoledì 8 Febbraio: dopo una pausa nella giornata di Martedì, ecco arrivare una nuova perturbazione, foriera di piogge su molte regioni. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

MERCOLEDI' 8 - Al Nord nubi e piogge sparse tra Piemonte, Liguria, localmente Ovest Lombardia; deboli nevicate fino in collina sul sud Piemonte, Cuneese e, entro sera, sull'Emilia.

Centro: maltempo sulla Sardegna con rovesci e temporali. Locali piogge sul versante Tirrenico e in Appennino dopo metà giornata e in serata. Nubi, ma più asciutto sulle regioni Adriatiche.

PEGGIORA ANCHE AL SUD - Tempo piuttosto variabile al mattino, ma tendenzialmente asciutto: nubi via via più diffuse in giornata e la sera con l'arrivo anche di qualche pioggia, soprattutto in serata, sulle settori tirrenici.

Possibili temporali forti la sera e nel corso della prossima notte tra Trapanese e Palermitano.

