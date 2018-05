Meteo: oggi tsunami di temporali, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Aria fresca e una temporanea bassa pressione causeranno un'ondata di temporali al Nordovest forti tra Asti e Cuneo

Non c'è pace per il Nordovest, e soprattutto per il Piemonte che in questi giorni ha battuto ogni record di pioggia per il mese di Maggio, e non è ancora finita...

Tra la notte di Domenica 6 e Lunedì 7 Maggio una zona fredda alle quote medio-alte si mescolerà ad aria più calda presente nei bassi strati e attraverserà le regioni settentrionali, formando una temporanea area di bassa pressione e colpendo principalmente il Nordovest con temporali molto forti e anche grandinigeni.La quantità di pioggia che potrebbe cadere specialmente sul cuneese, già martoriato dalle abbondanti precipitazioni, potrebbe rasentare i 40 mm in 10 ore.Nel dettaglio: tempo in forte peggioramento dalle prime ore di Lunedì 7 su Lombardia e Piemonte con piogge via via più diffuse e temporali localmente forti che colpiranno prima Bergamo, Lecco e poi Milano, Pavia per spostarsi rapidamente su alessandrino, astigiano, a Torino e Cuneo.Se nel corso del pomeriggio il tempo migliorerà sulla Lombardia non sarà così sul Piemonte dove continuerà a piovere diffusamente sui settori centrali e occidentali.Notiza segnalata da (iLMteo)