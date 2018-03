Meteo: Pasqua 2018, vediamo dove pioverà, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Tre perturbazioni in arrivo, poi cautela per Pasqua e Pasquetta... Ci sono ancora le mezze Stagioni, ma per quanto?



Le festività pasquali coincidono da sempre con il maggior interesse degli italiani nei confronti delle previsioni meteo che anno dopo anno sono diventate sempre più precise, tanto che tutti i siti meteo si devono spingere in acrobatiche competizioni pur di soddisfare il più esigente lettore, nel disperato, si far per dire, tentativo, di azzeccare l'orario esatto di questa o quella nuvola, questa o quella goccia di pioggia: ma una cosa è certa, il periodo primaverile instabile di certo non aiuta, e i meteorologi si trovano di fronte ad un'impresa mai così tanto ardua. Orbene, da sempre chi si occupa di meteo sa che a Pasqua sbaglierà, vuoi perché il tempo è molto volubile, vuoi perché le aspettative sono talmente elevate che sicuramente qualcuno rimarrà deluso, ma noi proveremo, con la necessaria CAUTELA e insieme al nostro direttore Antonio Sanò a tracciare una linea di tendenza che, per quanto generale, sta assumendo di ora in ora un aspetto più concreto e lo faremo avvalendoci, come di consueto, delle elaborazioni del Centro meteorologico di Reading, vicino a Londra (UK), a cui fanno riferimento tutti gli stati e tanti enti pubblici e privati del nostro continente.

ITALIA DIVISA fino a SABATO: Fino a Sabato l'Italia si troverà veramente spaccata in due, infatti a Nord transiteranno ben tre perturbazioni, una dopo l'altra, una sempre più intensa ed organizzata della precedente, tanto che l'ultima, quella di Sabato, Vigilia di Pasqua, colpirà con temporali il Nord, la Toscana, e infine il Lazio e il resto del Centro, mentre nel contempo al Sud e sulla Sicilia soffieranno venti caldi di scirocco che faranno innalzare le temperature fino a oltre 20°C. Complice appunto il flusso sciroccale e in concomitanza con la marea astronomica, prevediamo 135 cm sul medio mare a Venezia, dato che inequivocabilmente segna un valore eccezionale per il periodo per l'Acqua Alta nella città lagunare.

Ma veniamo al dettaglio per PASQUA: dopo la perturbazione del Sabato Santo, la giornata festiva vedrà un generale rasserenamento dei cieli su tutte le regioni e un aumento delle temperaturegrazie all'espansione del primo anticiclone africano della stagione che spingerà masse d'aria di matrice algerino-tunisina, passando sul mediterraneo verso le nostre regioni centro-meridionali, anche se grazie al maggiore soleggiamento, ovunque si respirerà aria di primavera con 20-22°C.

Infine uno sguardo al LUNEDI di PASQUETTA, giornata storicamente dedicata alla gita fuori porta, al pic-nic, alla sciata di primavera o alla prima tintarella lungo i migliaia di km di meravigliose coste che i nostri mari bagnano: se inizialmente il tempo sarà buono anche con valori termici elevati al Sud e sulla Sicilia con 25°C e 20°C un po' ovunque al Centro e 18°C al Nord-Est, da ovest si avvicina una insidiosa perturbazione atlantica che colpirà la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria fino alla Lombardia occidentale, con piogge e temporali dalla mattinata fino a notte e addirittura con ingenti quantitativi cumulati di precipitazione.

Insomma si delinea chiaramente una Primavera zoppicante, che però rientra molto più nella norma rispetto a periodi negli anni passati caratterizzati da anomalie climatiche dettate semmai da Estati anticipate: insomma è il caso di dirlo, le Mezze Stagioni esistono ancora. Chissà però per quanto...

