Meteo: "Pioggia sulle Palme, sole sulle uova", previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Pasqua e Pasquetta, aria Artica punta l'Italia. Incredibile evoluzione meteo proposta dal modello americano GFS

Incredibile evoluzione meteo proposta dal modello americano GFS Il detto popolare "Pioggia sulle Palme, sole sulle uova" o viceversa, potrebbe non essere rispettato in questo sconvolgimento atmosferico di Marzo 2018. Ripetuti attacchi instabili continuano ad imperversare sull'Italia, non solo nei giorni feriali, ma soprattutto nei weekend attuando così la famosa "maledizione del weekend". Abbiamo già accennato ad un nuovo peggioramento del tempo atteso per la Domenica delle Palme, cosa ci aspetterà per Pasqua.

L'evoluzione meteo proposta dal modello americano Gfs è alquanto interessante: l'anticiclone delle Azzorre, padrone dell'oceano Atlantico nel corso dell'ultima settimana del mese potrebbe andare a visitare il circolo polare artico, da qui masse d'aria gelide dal Polo Nord si fionderebbero velocemente verso l'Europa e quindi l'Italia. Le conseguenze sono presto che dette: l'aria polare sosterà per un po' al di là delle Alpi per poi entrare gradualmente sia dalla porta della Bora che dalla valle del Rodano, portando in primis una generale diminuzione delle temperature e poi una nuova fase di maltempo, e tutto questo nei giorni prossimi alla Pasqua e Pasquetta.