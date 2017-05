Meteo: Pazza primavera con il vortice Igor. Previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Primi giorni di Maggio con raffica di temporali al Centro-Nord con il vortice Igor condizionati dal vortice Igor, temporali, piogge, neve sulle Alpi

Siamo giunti ormai al mese di Maggio, mese tradizionalmente piuttosto mite che anticipa la stagione estiva.

Quest'anno l'avvio del mese sarà tutt'altro che estivo, a causa di un vortice depressionario pronto a guastare il tempo proprio durante la festa dei Lavoratori, almeno al Nord.

Nel corso della prima settimana di Maggio, una bassa pressione presente sul Regno Unito, e collegata al flusso perturbato atlantico, si isolerà nel suo cammino verso l'Europa centrale. Si formerà una goccia fredda, il vortice Igor, che raggiungerà le Alpi e quindi il Nord Italia, facendo peggiorare il tempo su alcune regioni.- Il primo Maggio sarà condizionato dal maltempo, specie al Nord: piogge, temporali, e neve sopra 1200 metri sulle Alpi.

Nei giorni successivi il vortice Igor, raggiungerà il Nord Italia portando un tempo decisamente molto instabile sulle regioni settentrionali dove avremo ancora occasioni per piogge e temporali sparsi e che nei giorni successivi, fino a Venerdì 5, si porteranno anche al Centro. Più sole al Sud, che sarà toccato marginalmente da questa incursione perturbata



OMBRELLO A PORTATA DI MANO- Aspettiamoci quindi una settimana a tratti instabile e spesso piovosa al Nord, soprattutto il Nordest, e poi anche al Centro, specie le regioni adriatiche e zone appenniniche. Le precipitazioni saranno spesso alternate a schiarite soleggiate.



Regioni meridionali, isole maggiori e zone tirreniche meno esposte da questa circolazione instabile, per cui più asciutte e soleggiate.



TEMPERATURE - Temperature in lenta ripresa su tutte le regioni, con valori nella media del periodo. I valori saliranno gradualmente fino ad andare sopra la media a partire dal 6/7 maggio.

(notizia segnalata da: iLMeteo)