Meteo: Piogge e neve per il Weekend, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Una perturbazione raggiunge le nostre regioni centro-settentrionali; neve tra 900 e 1500 metri

Nel corso del weekend un moderato centro depressionario, proveniente dal Mediterraneo occidentale, porterà diffuso maltempo su alcune regioni italiane.

SABATO 17 - Il cielo si coprirà su gran parte d'Italia. Precipitazioni sparse al Nord e sui settori centrali, via via più moderate in Toscana.Nevicate sopra i 1100 metri al Nord, a quote elevate sull'Appennino centrale.DOMENICA 18 - Perturbazione al Centro-Sud.Al Nord: piogge sull'Emilia Romagna, deboli sul basso Veneto. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Neve a partire dai 500 metri sui rilievi emiliano-romagnoli.Al Centro: piogge diffuse un po' ovunque, moderate o localmente forti in Toscana. Possibili temporali. Più soleggiato in Sardegna.Nevicate sopra i 900 e 1400 metri.Al Sud: precipitazioni in arrivo su Campania, Sicilia e Gargano, occasionali altrove.Fiocchi a quote superiori ai 1400 metri.TEMPERATURE - In generale aumento su tutte le regioni.Notizia segnalata da (iLMeteo)