Meteo: Piogge e temporali al Nord. Allerta Toscana. Sole al Sud

Una veloce bassa pressione attraverserà l'Italia tra il 24 e il 25 febbraio

Da Venerdì una perturbazione nordatlantica porterà piogge e temporali da Nord verso Sud. Entriamo nel dettaglio di questo peggioramento.

SITUAZIONE ATMOSFERICA - Dal 24 febbraio, il flusso perturbato Nordatlantico scenderà vistosamente di latitudine, raggiungendo il Mediterraneo centrale. Una bassa pressione si formerà sul mar Ligure e si porterà velocemente verso il Centro-Sud.



PREVISIONI - Venerdì 24 febbraio il tempo inizia a peggiorare al Nordest, Lombardia con piogge che diverranno più moderate e forti man mano che si portano verso Toscana, Umbria e Marche. In serata piogge anche molto forti su Fiorentino, Aretino, Perugino e tutte le province delle Marche, soprattutto l'Anconetano e il Maceratese. Entro sera piogge a carattere sparso raggiungono anche il Sud.



Sabato 25, maltempo veloce che dal Centro si porta verso il Sud con piogge, temporali e neve in Appennino centrale sopra i 1000/1200 metri, in calo dalla sera, sole pieno al Nord e Sardegna.

VENTI MERIDIONALI - A rotazione ciclonica, molto forti da Nordest sabato sull'Adriatico e alto Tirreno.

(notizia segnalata da; iLMeteo)