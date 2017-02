Meteo: Piogge e veloci temporali nel weekend, ecco dove

Una veloce e poco profonda bassa pressione entrerà nel Mediterraneo Anticipiamo, come di solito facciamo, il tempo previsto per il prossimo weekend, a partire da Venerdì 17. Ecco la situazione atmosferica che si verrà a creare.

SITUAZIONE IN ATMOSFERA - Nel corso di Venerdì aria atlantica entrerà nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano, inizierà a formare una debole circolazione depressionaria nei pressi del mare Ligure. Venti di Libeccio inizieranno a soffiare sul Tirreno. A seguire la bassa pressione, in leggero approfondimento, si collocherà sulle regioni centrali e poi sul mare Adriatico per poi evolvere verso la Penisola Balcanica meridionale.



VENERDI 17 - Tempo che peggiora al Nordest e Toscana settentrionale con piogge deboli, ma moderate in Toscana. Entro sera piogge raggiungono anche Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Altrove tempo più asciutto, anche se spesso nuvoloso o nebbioso al Nord, più soleggiato al Sud.



SABATO 18 - Migliora al Nordest e Toscana con sole, nebbia al Nordovest. Piogge che interesseranno Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria ed entro sera anche Puglia e Campania. Locali temporali sul Lazio e anche a Roma.



DOMENICA 19 - Tempo in deciso miglioramento su gran parte delle regioni con tempo asciutto, spesso soleggiato al Centro-Nord, più coperto al Sud.

Notizia segnalata da: ( iLMeteo)