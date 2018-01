Meteo: Pioggia e neve copiosa, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Flusso meridionale molto instabile Italia inserita in un flusso instabile. Venti meridionali su tutte le regioni, precipitazioni diffuse al Nord, specie settori occidentali, alpini e prealpini.

SITUAZIONE - Una bassa pressione, collocata nei pressi delle isole Baleari, richiama venti meridionali sull'Italia, forieri di piogge e nevicate dapprima al Nord, poi verso il Centro-Sud.



LUNEDÌ 8 - Maltempo diffuso su Piemonte e Liguria di ponente. Entro sera le piogge si estenderanno al resto del Nord, con intensità moderata. In serata piogge forti in Liguria.

Qualche pioggia raggiungerà anche la Toscana.



Sul resto d'Italia tempo asciutto, ma spesso coperto e con occasionali deboli piovaschi.

Neve copiosa e molto abbondante sui rilievi del Piemonte sopra i 1000 metri circa.

Dal pomeriggio/sera nevicate diffuse sul resto delle Alpi, forti in Trentino e Veneto in serata, a partire dai 1200/1400 m circa.



MARTEDÌ 9 - Precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi con neve sopra i 900/1200 metri.

Meno piogge sulla Pianura padana.

Al Centro giungono precipitazioni sparse su Marche, Umbria e Lazio, in serata anche su Abruzzo e Molise.



TEMPERATURE QUASI PRIMAVERILI - Valori termici sopra la media del periodo di 4/6°.

Temperature massime fino a 18/19° al Sud, 16° al Centro, 12/13° al Nord.

