Meteo: Polifemo porta il caldo del Sahara, punte di 38°, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

In arrivo Polifemo: Italia nella trappola del caldo. Ennesima ondata di caldo africano, fino a 38° al Nord, 37° al SUD

Ancora pochi giorni di tregua, poi dal 26 Agosto ecco ritornare il gran caldo su tutta l'Italia: dal 26 sarà l'anticiclone Polifemo a inviare aria calda dal deserto verso l'Italia.

L'anticiclone delle Azzorre ha riconquistato il Paese, portando temperature estive ma tutto sommato gradevoli.

Il tempo, tuttavia, è destinato a mutare a partire dal 25-26 del mese: in questo frangente, una depressione atlantica riuscirà a raggiungere la Penisola Iberica, favorendo la risalita di aria calda dal deserto del Sahara.



FINO A 38° AL NORD, GRAN CALDO AL CENTRO-SUD - Toscana, Lazio, Emilia Romagna e basso Veneto saranno le zone e regioni dove potranno superarsi i 35°, come previsti a Roma, Bologna, Ferrara, Firenze e Rovigo, ma anche altre province della Pianura Padana potrebbero avvicinarsi a questi valori, come anche le zone interne della Sardegna e delle regioni meridionali.



TEMPERATURE - In generale aumento su tutti i settori, valori termici sopra la media del periodo.

(Notizia segnalat ada iLMeteo)