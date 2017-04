Meteo: Ponte primo maggio ancora con piogge, previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Correnti instabili sudoccidentali porteranno fronti perturbati verso l'Italia. Ecco le zone a rischio maltempo!

Eccoci a presentare una prima tendenza sulla possibile evoluzione meteo per il ponte del Primo Maggio, giornata festiva nella quale molti italiani si recheranno al mare o in montagna.

La distanza temporale è ancora abbastanza lunga, per cui questa è una previsione da prendere con le dovute cautele.

ASSENZA IN LINEA DI MASSIMA DI PROMONTORI ANTICICLONICI DI RILIEVO - Dopo l'avvento di Spring Storm, l'orientamento della circolazione, tra fine mese e i primi di Maggio, dovrebbe prendere una piega più occidentale. Non si intravedono promontori di alta pressione, perlomeno significativi, su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale e dell'Europa.



MALTEMPO IN ARRIVO - Insisterebbero, anzi, delle azioni depressionarie ancora abbastanza incisive, tuttavia più spostate sull'ovest del continente. In particolare, sarà possibile lo sviluppo di un'area di bassa pressione in azione tra Francia e Spagna, ma con estensione anche al Mediterraneo centro-occidentale. In questa situazione, saranno possibili correnti sud occidentali umide e moderatamente instabile in direzione anche dell'Italia.



PIOGGE AL NORDOVEST? - Le regioni più esposte a questo tipo di circolazione, dovrebbero essere quelle tirreniche in via generale e quelle di Nord Ovest, dove con maggiori probabilità potrebbero essere presenti più nubi e locali piogge.

TEMPO PIU' ASCIUTTO AL SUD - Prospettiva di per tempo più asciutto sulle aree orientali in genere e su quelle estreme meridionali, anche con più sole, sebbene anche qui potrebbero sconfinare temporanei nuclei instabili.

TEMPERATURE STAZIONARIE - Sotto l'aspetto termico non sono previsti grossi scostamenti dai valori medi del periodo. Ovviamente non mancheremo di dettagliare ulteriormente sul possibile tempo per il ponte del 1 maggio, nelle nostre prossime rubriche sul medio-lungo termine.

(notizia segnalata da: iLMeteo)