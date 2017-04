Meteo: Previsione per la settimana Santa a Pasqua e Pasquetta - Nord, Centro, Sud e Isole

Eccoci a una prima tendenza sul possibile tempo per la settimana santa e giorni di Pasqua e Pasquetta. Una premessa d'obbligo va fatta, come di consueto, quando ci si sbilancia in previsioni a lungo termine, per giunta in una fase di cambio stagionale come quella in corso, molto aleatorie dopo i 5 giorni, per manovre bariche molto frenetiche, si tratta, essenzialmente, di una prima tendenza meramente indicativa, sulla base dei dati attuali, e che non ha alcuna validità ai fini di programmazioni.

Sulla base delle attuali indicazioni, è molto probabile che la Settimana Santa, possa essere caratterizzata da un'alta pressione collocata con i massimi sull' Est Atlantico e dall'azione di una saccatura instabile, proveniente dei settori settentrionali oceanici, verso soprattutto l'Europa centro-occidentale e il Centro Ovest Mediterraneo.Su diverse regioni italiane si avrebbe tempo spesso instabile, in particolare al Nord e sul medio alto Tirreno, per l'azione di masse d'aria umida provenienti dai settori occidentali e meridionali.Nubi e piogge più ricorrenti sulle regioni citate per buona parte della Settimana Santa e anche nel giorno di Pasqua.-L'instabilità sarebbe scarsa o comunque minore, sulle regioni meridionali e su quelle orientali in genere, specie del medio-basso Adriatico, più sotto vento rispetto alle correnti da Sud Ovest e moderatamente protette da una debole alta pressione.

Tuttavia, infiltrazioni di aria umida potrebbero di tanto in tanto spingersi anche verso queste regioni, con l'estensione anche qui di locali piogge, soprattutto verso Pasqua.



PROBABILE FASE INSTABILE PIU' DIFFUSA PER PASQUETTA - E' possibile, per la Pasquetta, che l'azione instabile occidentale, vada spostandosi sui settori più centrali del Mediterraneo, comportando una instabilità più diffusa sul territorio e una rotazione delle correnti da meridionali o occidentali, verso Ovest/Nord Ovest.

Pasquetta più fresca e instabile in via generale. Ribadiamo che si tratta di indicazioni di massima e che senz'altro potrebbero avere delle variazioni sulla base di nuovi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni. Seguite costantemente le nostre rubriche sul lungo termine per tutti gli ulteriori dettagli per il periodo di Pasqua e Pasquetta. (notizia segnalata da: iLMeteo)