Meteo: Previsioni Pasquetta, Nord, Centro, Sud e Isole, dettaglio zone più piovose, e più soleggiate

Alcuni settori risulteranno più instabili di altri, ma il sole sarà prevalente

Tendenza per il giorno di Pasquetta, giorno in cui, per tradizione, si organizzano gite fuori porta. Pioverà o non pioverà, farà freddo o caldo? Conviene il mare o la montagna?

- Nei giorni delle feste pasquali ancora una volta l'alta pressione si sposterà verso occidente favorendo l'arrivo di aria fresca dai quadranti orientali.DOVE PIOVERA'- Dal pomeriggio sui settori alpini del Triveneto, sul basso Lazio, a carattere sparso sui monti di Campania, Molise, Abruzzo. In Abruzzo possibile temporale mattutino.

GELATE MATTUTINE - In montagna e sopra i 1000 metri avremo una mattinata gelata con temperature sotto lo zero di qualche grado, sia sulle Alpi che sugli Appennini.



TORNA LA NEVE - E torna anche la neve, date le basse temperature tutte le località del triveneto sopra i 1200 metri di quota potranno vedere i fiocchi cadere.

E AL MARE? - Coste del Nord con clima fresco e un po' ventoso. Clima più mite sul resto delle coste.



TEMPERATURE - Come si può intuire sono previste in diminuzione su tutte le regioni, ma soprattutto sui versanti adriatici.

