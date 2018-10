Meteo: Raffica di temporali poi caldo, previsioni su Nord, Centro Sud e Isole

Le piogge, localmente anche forti, saranno protagoniste, poi ci sarà un nuovo anomalo cambiamento

E' un Ottobre molto movimentato quello che stiamo vivendo, il clima si è rivelato piuttosto mite e poco conforme alla stagione, mentre le abbondanti precipitazioni di questa prima parte del mese sono da considerarsi tipiche e normali in autunno. Lo scorso weekend è stato all'insegna di un severo maltempo sulle estreme regioni meridionali, a causa di un ciclone mediterraneo e anche l'inizio della settimana in corso è stato contraddistinto dalle piogge, provocate da una perturbazione atlantica, figlia dell'ex uragano Leslie, che tanta devastazione ha inferto con il suo impatto sulle coste portoghesi. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Vediamo insieme come potrebbe evolvere la situazione.

Vi anticipiamo che il tempo non si rimetterà, quanto meno non subito. Anzi. Sono attese sferzate temporalesche continue sul nostro Paese, da Nord a Sud, sia pure a macchia di leopardo.

Mercoledì 17 avremo ancora numerosi fenomeni temporaleschi, sempre a carattere sparso, ma piuttosto frequenti, in particolare al Centro-Sud peninsulare e sulla Sardegna, localmente anche di forte intensità. Occhi puntati, a tal proposito, alla Toscana e al Lazio (Roma compresa), ma qualche rovescio non è da escludere anche sulla Pianura Padana e sui monti piemontesi.



Sul resto del Paese il tempo sarà più asciutto, ma sempre in un contesto piuttosto instabile. A partire da Giovedì 18 la situazione andrà via via migliorando, con piogge in esaurimento, salvo per qualcuna, residua, sul medio versante adriatico, sulla Sardegna orientale e meridionale e infine tra il reggino e il messinese. A seguire, un robusto campo di alta pressione abbraccerà l'Italia, garantendo da Venerdì 19 e almeno per qualche giorno, un tempo più asciutto, stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto una nuova fiammata calda.

A tal proposito, diamo uno sguardo alla previsione delle temperature: esse sono previste sostanzialmente stazionarie fino a Giovedì, mentre a seguire andranno nuovamente aumentando, con la colonnina di mercurio che potrebbe arrivare a toccare quasi i 30°C in alcune zone del Centro, in particolare su quelle tirreniche. Dopo l'ennesima fase perturbata del mese di Ottobre, ci attende una nuova anomala vampata calda che, sia pure effimera, renderà il clima molto piacevole e con connotati ancora una volta davvero poco autunnali.

