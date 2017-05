Meteo: Raid temporalesco e grandinate, previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Una perturbazione atlantica raggiungerà il Nord e poi le regioni adriatiche, quindi...

E' confermato il veloce (raid) peggioramento del tempo atteso tra Venerdì 19 e sabato 20 maggio ad opera di una perturbazione atlantica che porterà forti temporali e grandinate al Nord. Entriamo nel dettaglio per capire cosa succederà.

- Nel corso di Domenica 14 maggio un promontorio di alta pressione proveniente dal Marocco si è allungato verso la Penisola iberica, Francia e Germania per poi essersi unito ad un campo anticiclonico presente tra Scandinavia e Russia.

Nel suo cammino di unione, ha trovato l'Italia che è stata inglobata in gran parte. Questo campo di alta pressione, che ha contributi subtropicali, per cui è relativamente caldo, si sposterà gradualmente verso oriente. Nel corso di Giovedì 18 maggio una perturbazione atlantica spezzerà in due questa unione, e una cellula di alta pressione andrà verso le Repubbliche baltiche, mentre l'altra stazionerà tra Penisola iberica e Marocco, pronta per riconquistare l'Italia dal 21 maggio.



VENERDI 19 - Tempo che peggiora al Nord e alta Toscana con molte nubi foriere di rovesci, temporali forti e grandinate. Le zone più colpite risulteranno essere i settori alpini e prealpini e medio/alte pianure, meno piogge sulla Pianura Padana centro-meridionale.



SABATO 20 - Instabile sull'arco alpino, prealpino, Triveneto, Emilia Romagna, e poi su Umbria, Marche e Abruzzo e Molise con possibilità di rovesci e temporali. Tendenza a miglioramento al Nord. Poco o parzialmente nuvoloso altrove, salvo locali piovaschi sulle coste del Lazio.



TEMPERATURE - Se fino al 18/19 maggio queste staranno sopra la media del periodo di 3/4° con clima caldo un po' ovunque, ecco che dopo questa data tornerebbero a diminuire per l'arrivo di aria più mite atlantica, ma rimanendo in media col periodo.

(notizia segnalata da iLMeteo)