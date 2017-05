Meteo: Raid temporalesco previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Una goccia fredda sarà la responsabile dell'ingresso di aria più fresca

Con questo articolo analizzeremo il tempo previsto dal 24 al 25 maggio. Una goccia fredda dall'Atlantico è riuscita a raggiungere la zona della Cechia e dell'Austria, e si appresta a scivolare verso Bosnia e Grecia, influenzando anche l'Italia.

Una goccia fredda, ossia un blocco di aria fredda in quota, staccatosi da una saccatura atlantica, ha camminato lungo il bordo nordorientale dell'anticiclone subtropicale Hannibal che nel frattempo si sta espandendo sull'Europa. Nel suo cammino verso il cuore d'Europa, la goccia ha raggiunto la Céchia e l'Austria orientale. Oggi la goccia scenderà verso Sud accarezzando l'Italia, per poi sfilare verso la Grecia. Sfiorando l'Italia, l'aria fresca innescherà temporali.Peggiora al Nordest, specie sul Veneto con rovesci o locali temporali dal pomeriggio, in spostamento verso l'Emilia-Romagna centro-orientale. Temporali pomeridiani anche su gran parte dell'Appennino centro-meridionale, fino in Calabria. Attenzione alla notte: maltempo su Marche, Abruzzo, Molise e poi Puglia (articolo a parte).- Con l'ingresso di aria più fresca in quota le temperature non potranno far altro che calare, ma solo temporaneamente e di 3/5 gradi, soprattutto nelle regioni più esposte alla circolazione orientale, ossia i versanti adriatici tutti.(notizia segnalata da iLMeteo))