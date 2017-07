Meteo: Rischio fenomeni estremi "Tornado" previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Temporali violenti, ecco dove Domenica il tempo inizia a peggiorare dalle Alpi e Prealpi con la formazione di temporali molto forti, accompagnati da grandinate.

Se l'energia in gioco sarà elevata i temporali avranno la forza di scendere fin verso le zone della Pianura Padana, diventando così potenzialmente violenti, con locale grandine e possibili tornado.

RISCHIO FENOMENI ESTREMI? - Difficile dire adesso le zone della pianura più colpite, non saranno certamente tutte. Le zone più favorite ad oggi sembrano essere il Veronese, Vicentino e zona Garda oltre alle alte pianure e infine anche l'Emilia. L'anticiclone Caronte continuerà a prevalere al Centro-Sud. Nei giorni successivi l'aria atlantica porterà ancora un po' di scompiglio al Nord, specie sui settori alpini, prealpini e sul Triveneto.



TEMPERATURE - Come anticipato, caldo intenso al Centro-Sud con valori frequenti sopra i 35°, inizialmente caldo intenso anche al Nord, ma con l'arrivo dei temporali questo andrà a diminuire. Continuerà ad essere molto caldo in Emilia.

(Notizia segnalata da iLMeteo)