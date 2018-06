Meteo: Scontro tra titani caldo africano e fenomeni estremi, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Folle estate 2018, ed è guerra tra caldo africano e fenomeni estremi

Giugno prosegue NO-STOP con una guerra tra l'anticiclone africano con picchi di 40 gradi e le insidie atlantiche foriere di nubifragi, grandine e temperature fresche. E così andrà avanti nella folle Estate 2018

Dopo una Domenica all'insegna del caldo, la nuova settimana si preannuncia bizzarra.

La prima metà del mese di Giugno sembra essere proprio segnata da un andamento molto dinamico e secondo gli ultimi aggiornamenti potrebbe essere così anche nella seconda parte del mese e nel corso del mese di Luglio.L'Italia potrebbe essere spaccata in due dal maltempo e desidero porre l'attenzione ai fenomeni localmente violenti accompagnati da grandinate e mini tornado, nubifragi e bombe di pioggia come accaduto l'altro ieri a Padova, ma la lista delle città che hanno vissuto fenomeni estremi nelle ultime ore è lunga.Le temperature subiranno prima una impennata fino a Lunedì 11 e risulteranno ben al di sopra della media del periodo anche di 8 gradi, poi in rapidissimo calo da Martedì 12 e Mercoledì 13.E' partita dunque la nuova guerra tra l'anticiclone africano e i cicloni atlantici...una guerra che sostanzialmente vedrà trionfare entrambi....o nessuno dei due?... È la guerra della PAZZA Estate 2018 dominata da grande incertezza dove nulla è scontato.Notizia segnalata da (iLMeteo)