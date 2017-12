Meteo: Tempesta invernale sull\'Italia, neve copiosa, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Bassa pressione sulle nostre regioni, è maltempo. Forte maltempo in arrivo sull'Italia: tra il 27 e il 28 Dicembre deciso peggioramento delle condizioni meteo su molte regioni: arriva la tempesta invernale. La neve cadrà copiosa sui rilievi.

- Dal 26 Dicembre l'alta pressione è destinata ad abbandonare il nostro Paese, a seguito della discesa dal Nord Atlantico della depressione d'Islanda che tuffandosi nel Mediterraneo creerà una bassa pressione sull'Italia.- Al Nord, cielo coperto con piogge via via più diffuse, ma generalmente di debole o moderata entità; neve copiosa sopra 600/800 metri. Migliora dalla sera a partire dal Nordovest.Al Centro, coperto ovunque con precipitazioni sparse e temporali, anche in Sardegna. Precipitazioni più deboli sulle coste adriatiche.Piogge forti sul Lazio, anche a carattere di nubifragio; neve diffusa in Appennino sopra 1000/1100 metri.Al Sud, peggiora in Campania e poi Sicilia con piogge e locali temporali. In serata piogge sparse anche sul resto delle regioni.- Irrompono venti forti di Maestrale e Ponente: il tempo migliora, soprattutto al Nordovest; ancora instabile al Nordest e sulla Romagna, con piogge moderate.Le precipitazioni riguarderanno ancora il Centro, dai settori tirrenici verso quelli adriatici, e il Sud, segnatamente le zone tirreniche.- Mercoledì forti meridionali, Giovedì molto forti di Maestrale e Ponente.

MAREGGIATE - Mari agitati nel corso della giornata di Giovedì 28; massima attenzione lungo i settori costieri esposti ai venti di Ponente e Maestrale.



TEMPERATURE - Pressoché stazionarie, o in contenuta diminuzione.

Notizia segnalata da (iLMeteo)