Meteo: temporali al Centro-Sud, arriva Hannibal al Nord, ecco le previsioni

Alta pressione subtropicale in arrivo al Nord e poi al Centro, instabile al Sud

Diamo uno sguardo con questo articolo al tempo previsto per i prossimi tre giorni, la situazione è alquanto interessante.

- Già da Domenica 14 maggio un promontorio di alta pressione proveniente dal Marocco si allungherà verso la Penisola iberica, Francia e Germania per poi unirsi ad un campo anticiclonico presente tra Scandinavia e Russia. Nel suo cammino di unione, troverà l'Italia che sarà inglobata in gran parte. Un'Italia che sarà accarezzata da venti di Maestrale che porteranno dell'instabilità pomeridiana al Centro-Sud, e in un primo tempo anche al Nordest.- Al mattino ancora piogge al Nordest, anche con locali temporali, ma migliora. Coperto in Sicilia e Reggino. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su tutti gli Appennini e zone adiacenti.MARTEDI 16 - Venti di Maestrale e l'anticiclone Hannibal che conquista il Nord e il Centro con sole prevalente e clima caldo. Temporali si svilupperanno su Calabria, Sicilia orientale, Potentino, Materano, e locali sul Frusinate.Al mattino molto nuvoloso al Nord, ma migliora. Bel tempo al Centro. Temporali pomeridiani su Calabria e Sicilia orientale, occasionali ancora su Potentino e Materano meridionale.- Fino al 19 valori termici sopra la media del periodo e clima decisamente caldo, tardo primaverile su tutte le regioni, dal 20 diminuzione di 3/4 gradi al Centro-Sud.(notizia segnalata da. iLMeteo)