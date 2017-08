Meteo: Temporali al Nord, terra arida al Sud con Lucifero, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Da Martedì altri temporali al Nord, gran caldo al Sud con Lucifero. Lucifero non abbandona il Sud dove continua la siccità, al Nord giungeranno altri temporali



Prossimi tre giorni con l'Italia divisa in due, sia per quanto riguarda le temperature che le precipitazioni. La nota dolente è per il Centro-Sud Italia, che continuerà ad avere temperature elevate e a non vedere piogge. Entriamo nel dettaglio previsionale, partendo come sempre dalla situazione atmosferica.

- Temporaneo aumento della pressione al Nord dopo i temporali di Domenica 6, Centro-Sud influenzato da Lucifero, ma con un clima un po' meno caldo anche al Centro. Un veloce ciclone passerà per il Nord Italia tra il 10 e l'11 Agosto.Più ventoso rispetto ai giorni precedenti. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Da segnalare il probabile sviluppo di temporali pomeridiani in Basilicata e possibili isolati rovesci sull'Appennino emiliano.- Temporali dalle Alpi e Prealpi di Piemonte e Lombardia si portano fin verso la pianura ed entro sera raggiungono anche il Trentino Alto Adige. Più soleggiato sul resto del Nord e al Centro-Sud.- Ancora sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e in locale sconfinamento verso le alte pianure. Bel tempo soleggiato e caldo intenso al Centro-Sud.TEMPERATURE - Al Nord tornano in media col periodo, ancora molto calde con valori tra 35 e 41° al Centro-Sud.(Notizia segnalata da iLMteo)