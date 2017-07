Meteo: Temporali sparsi in arrivo, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Break temporalesco al Centro-Nord, più fresco Temporali sparsi in arrivo sul molti settori del Nord e al Centro, calo termico

Una caratteristica di questa estate, almeno al Nord, è che il caldo intenso non dura molto tempo, infatti ogni tanto il flusso perturbato atlantico si abbassa di latitudine favorendo l'arrivo di temporali e una generale, seppure breve, rinfrescata. E' quello che accadrà anche nei prossimi giorni, a partire da oggi, Lunedì 24 Luglio.

- L'anticiclone africano Caronte indietreggia verso Sudovest, allontanato dall'abbassamento del flusso perturbato nordatlantico.- Graduale peggioramento a carattere sparso al Nord e poi anche su Toscana, Umbria e Marche. Queste zone saranno interessate dal passaggio di temporali, localmente forti su Alpi, Prealpi, Pianura Padana. Locali grandinate e possibilità di formazione di trombe d'aria. Locali precipitazioni potrebbero interessare anche il Lazio e più isolatamente l'Abruzzo settentrionale.Venti di Maestrale, intensi in Sardegna, mar Tirreno. Temporali sparsi attraversanole regioni centro-meridionali, specie nei versanti adriatici. Temporali sparsi anche in Campania. Qualche temporale ancora sui settori alpini e prealpini del Triveneto, più isolato e occasionale sulla pianura rispettiva.- Temporali diffusi, ma sparsi al Centro e al Sud peninsulare. Possibili grandinate e trombe d'aria. Più soleggiato il Nord.- In graduale e costante diminuzione, dapprima al Nord, poi al Centro e quindi al Sud. Calo termico anche di 8/10° su alcuni settori.VENTI - Girano di Maestrale da Martedì 25, forti sul mar di Sardegna, di Sicilia e sul Tirreno.(Notizia segnalata da iLMeteo)