Meteo, torna la Neve, anche in pianura, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Torna la neve, diffusa fino in pianura specie in Emilia. Quote via via più basse, possibile neve in pianura sull'Emilia

Una perturbazione di origine Nord europea ha raggiunto l'Italia.

Essa seminerà piogge, temporali e anche diffuse nevicate sui rilievi, ma che con l'ingresso di aria via via più fredda, potrebbero raggiungere quote molto basse, se non di pianura su alcune zone del Nordest.

Vediamo nel dettaglio le precipitazioni nevose previste.

NORDOVEST -Nevicherà debolmente nella giornata di Giovedì 1 sui rilievi settentrionali del Piemonte e in Lombardia. La quota si aggirerà attorno ai 700 m, Venerdì in Lombardia sui 200 metri nel sondriese.



TRENTINO ALTO ADIGE - Sull'Alto Adige partirà dai 3/400 metri con possibilità di fiocchi anche a Bolzano. In Trentino sopra i 4/500 m. Quote in diminuzione dal weekend.



NEVE SU VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA - Su questi settori delle Alpi orientali, quindi su bellunese, udinese, pordenonese e goriziano il limite delle nevicate si aggirerà attorno ai 700/900 m di Giovedì,

raggiungeranno la valle nella notte di Venerdì, con fiocchi possibili fino a Belluno.

Notizia segnalata da (iLMeteo)