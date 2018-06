Meteo: Tracollo termico da sabato 23 giù di 10°C, previsioni su Nord, Centro, Sud, e Isole

Estate 2018 stregata nella follia delle temperature da Sabato diventa autunno, giù di 10°C

Tracollo termico da Sabato 23, niente estate sarà quasi Autunno per gli amanti delle mezze stagioni

La sfuriata temporalesca che Venerdì 22 si abbatterà fulminea (come non capita da tempo) su tutte le regioni adriatiche dal Nordest alla Puglia sarà accompagnata e poi seguita dall'ingresso impetuoso di venti freddi di Bora, che da latitudini persino artiche si fionderanno impavidi verso l'Italia.

Saranno questi i presupposti per un repentino calo delle temperature che scenderanno di 8°C rispetto a Giovedì e Venerdì; persino i valori massimi previsti tra le 13 e le 16 ci lasceranno un pochino sorpresi, infatti dai 30/33 gradi a cui Giugno ci aveva abituati qualche settimana fa, si scenderà a 22-23°C sulle città esposte alla Bora, da Trieste (24°C),a Venezia (23°C), da Ancona(22°C) a Pescara (23°C) fino a Bari (24°C), e pure anche Torino e Milano (rispettivamente 23 e 24°C) non potranno che far compagnia alle più freddolose adriatiche. E se Roma, protetta dalle incursioni scandinave dal solido Gran Sasso d’Italia in ogni caso raggiungerà i 27°, non saranno certo questi i valori che possono farci ricordare che il 21 Giugno ha inizio l’Estate.Per non parlare poi delle temperature minime e notturne tra Sabato e Domenica che sfiorando addirittura i 10 gradi faranno invidia all’Autunno, per la gioia di chi ama le mezze stagioni e per rabbia di chi pensava che le mezze stagioni non esistessero più.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)