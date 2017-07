Meteo: Un weekend da fuoco oltre 42° previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

L'anticiclone Caronte raggiunge il suo apice nel weekend, fino a 44° sulla Sicilia, 39° nel Foggiano

Con questo articolo vogliamo fare il punto circa la situazione meteo attesa nel weekend: l'alta pressione Caronte si ergerà maestosa su tutta l'Italia, facendo impennare le temperature da Nord a Sud.

SUPER CALDO SULLE REGIONI MERIDIONALI - Domenica 23 Luglio sarà la giornata più calda: tra Ennese e Siracusano potranno toccarsi i 44°, più di 35° diffusi anche in Calabria e fino a 39° nel Foggiano, in Puglia.

Anche in Sardegna Caronte farà la voce grossa: nelle zone interne sono previsti picchi massimi fino a 40°.

SICCITA' E RISCHIO INCENDI - Le temperature elevate e la persistenza per giorni e giorni di questi valori termici non fanno che aggravare ulteriormente la difficile situazione idrica in molte regioni del Centro e del Sud; non piove con continuità da diversi mesi e centinaia di ettari di foreste sono stati distrutti da violenti incendi.

(Notizi segnalata da iLMeteo)