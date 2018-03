Meteo: una Storm Line con elevate precipitazioni ecco i dettagli su Nord, Centro, Sud e Isole

Una forte perturbazione atlantica sta per transitare al CentroNord con forti piogge sulla Liguria e alta Toscana e con rischio Grandine

Saranno veramente elevatissimi i contribuiti meteorici che il fronte perturbato di oggi Giovedì 15 Marzo scaricherà al Nord e parte del centro in una vera Storm Line in transito sull’Italia. Otto sono le regioni in allarme ovvero Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia occidentale e infine Lazio, anche se sulla Liguria centrale e di Levante, sulla Garfagnana e sull'alta Toscana le preoccupazioni saranno notevolmente più alte, zone dove già sussiste un rischio idrogeologico e dove cadranno fino a oltre 100mm di pioggia; il limite della neve sarà piuttosto elevato sui 1200m. Attenzione, sulle zone di pianura, alle possibili grandinate: l'aria fresca in entrata si scontrerà con l'aria mite, creando le condizioni ideali per la formazione di strutture temporalesche particolarmente potenti.



Sulla Liguria, come detto, si attendono forti precipitazioni: a preoccupare è la tenuta dei versanti collinari, già provati dalle piogge delle scorse settimane. I terreni sono saturi d'acqua e basta davvero poco per provocare grossi movimenti franosi.

Notizia segnalata da (iLMeteo)