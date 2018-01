Meteo: Veloce Perturbazione sull'Italia. Previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole. Inizia il 2018, tempo instabile sul BELPAESE. Ecco dove pioverà di più

Il 2018 è iniziato da poche ore: rinnoviamo a tutti voi i nostri migliori auguri per il nuovo anno. Il maltempo sarà protagonista di questo Lunedì che inaugura il mese di Gennaio.

SITUAZIONE - Anticiclone minato da correnti instabili in questo avvio di Gennaio: le piogge, a tratti moderate, interesseranno molte regioni italiane



CAPODANNO 2018 - Nel corso del primo giorno del 2018 una veloce perturbazione interessa l'Italia, portando piogge al Nord e poi al Centro, Campania e Calabria tirrenica. Le precipitazioni risulteranno generalmente deboli, localmente moderate.

NEVE - La neve cadrà sulle Alpi a quote superiori ai 1000 metri circa, in Appennino a quote elevate. Tuttavia, potranno aversi fiocchi misti tra la pioggia anche sulla Pianura Padana.

RISCHIO GELICIDIO? - Le temperature, più calde in quota rispetto al suolo soprattutto su Piemonte e Lombardia e valli alpine, potranno determinare la formazione del gelicidio: la pioggia cade sul suolo gelido, dove si hanno temperature prossime o inferiori a 0°c, contribuendo a formare un pericolosissimo strato di ghiaccio.



TEMPERATURE - Sopra la media su tutte le regioni.

Notizia segnalata da ( iLMeteo)