Meteo: Ciclone di neve sull\'Italia, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Una depressione dal mar libico risalirà fin verso il Tirreno

Come abbiamo scritto in precedenti articoli, in questa settimana l'Italia è raggiunta da un vortice ciclonico proveniente dall'Atlantico; influenzerà il tempo sulle regioni centro-meridionali per gran parte del periodo, ma non solo su queste.

SITUAZIONE - Mentre la bassa pressione tirrenica si sposterà verso l'Adriatico tra Mercoledì e Giovedì, ecco che dall'Africa un vortice ciclonico risalirà il mare raggiungendo pericolosamente alle nostre regioni meridionali.La novità dell'aggiornamento di Mercoledì 21 Febbraio, riguarda la traiettoria della bassa pressione.Ebbene, salirà verso il Tirreno e le regioni centrali, inserendo il nostro Paese in una fase di diffuso maltempo.CONSEGUENZE - Nel corso di Venerdì 23 intenso maltempo associato a precipitazioni diffuse, localmente temporalesche e di forte intensità colpiranno Sicilia, Calabria ionica, Basilicata.Il maltempo poi risalirà le coste adriatiche.Piogge e temporali saranno attesi anche sul resto delle regioni meridionali e centrali.Continuerà ad essere piovoso al Nord, con neve nelle prime ora della giornata anche in pianura, diffusa in Emilia Romagna fino al pomeriggio.Precipitazioni localmente abbondanti e con possibili allagamenti. Prestare attenzione.Notizia segnalata da: (iLMeteo)