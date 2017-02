Meteo: Venti di burrasca temporali e mareggiate su molte regioni, ecco dove

Una bassa pressione al Centro Italia favorirà l'ingresso di venti forti su molte regioni

Maltempo al Centro e al Sud con piogge diffuse e locali temporali. Precipitazioni forti sulle Marche. Iniziali piogge anche al Nordest e Lombardia, ma migliora in giornata. Venti a rotazione ciclonica, molto forti e di burrasca su mar di Sardegna e canale di Sicilia.

NORD

Maltempo con piogge sul Triveneto e sulla Lombardia, migliora dopo metà giornata; soleggiato al Nordovest, deboli piogge sulla Liguria di Levante. Temperature In calo



CENTRO e SARDEGNA

Diffuso maltempo, con piogge e temporali sul versante Adriatico; dopo metà giornata possibili piogge moderate sulle Marche. Nubifragi in serata tra Marche e Abruzzo.

Piogge sul versante Tirrenico, specie sul Lazio. Venti impetuosi di Maestrale sulla Sardegna, fenomeni perturbati sulla costa occidentale dell'isola, in esaurimento dalla sera. Temperature In calo.



SUD e SICILIA

Piogge moderate sulla Calabria tirrenica e su ovest Sicilia; temporali su Puglia e Basilicata.

Temperature In calo.

MAREGGIATE - Con venti forti è alta la possibilità di mareggiate lungo le coste, specie quelle più esposte.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)