Meteo: Venti fortissimi e pioggia e neve 300-500 metri, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Settimana con tanto Vento e qualche pioggia Tra il 16 e il 18 venti fortissimi di Ponente con mari agitati...

Nella terza settimana di Gennaio, la depressione d'Islanda acquisirà sempre più potenza influenzando gran parte dei settori europei.

A - Essa scenderà gradualmente di latitudine, attivando venti occidentali sull'Italia, anche molto forti. Si attuerà inoltre una temporanea lotta con l'alta pressione delle Azzorre.A seguire, tra il 20 e il 21 Gennaio, una forte perturbazione atlantica condizionerà il tempo sul Belpaese. Ma andiamo con ordine.15-17 - Precipitazioni più probabili dapprima tra Lazio, Molise e Campania, poi fino al 17 piogge su Appennini, alta Toscana, basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica.Sulle Alpi più settentrionali nevicate a quote sotto i 1000 metri.18 - Sole prevalente su tutte le regioni.19 - Torna a peggiorare su alta Toscana, Appennini, in serata anche al Nordest.20-21 - Graduale peggioramento dal Nordest verso tutto il Centro e il Sud con piogge e temporali. Precipitazioni moderate o forti su gran parte di questi settori, anche con locali nubifragi.Neve che scende di quota e fino ai 300/500 metri sulle regioni centrali, localmente in pianura sulla Toscana.TEMPERATURE E VENTI - I valori termici non subiranno sostanziali variazioni.I venti soffiano prevalentemente da Ponente, anche molto forti o di burrasca su mar Ligure, Tirreno e mar di Sardegna.Notizia segnalata da (iLMeteo)