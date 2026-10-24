Meteo weekend 24 e 25 ottobre tra piogge e Maestrale poi spazio all’alta pressione

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Sabato più instabile al Centro Sud e temperature in calo mentre da lunedì si apre una fase più soleggiata

Il meteo del weekend del 24 e 25 ottobre 2026 presenta un’Italia divisa tra il miglioramento in arrivo al Nord e gli ultimi effetti di una perturbazione sulle regioni centrali e meridionali. Piogge, venti di Maestrale e temperature in diminuzione accompagneranno soprattutto la giornata di sabato, con fenomeni più consistenti lungo parte del versante adriatico e del basso Tirreno.

Domenica il maltempo tenderà ad attenuarsi, anche se resteranno annuvolamenti e alcune precipitazioni residue. Da lunedì 26 ottobre, l’espansione dell’anticiclone favorirà condizioni più stabili e maggiori spazi di sole.

Meteo sabato 24 ottobre con piogge verso il Centro Sud

La perturbazione attraverserà la Penisola spostando progressivamente i suoi effetti verso le regioni meridionali. Il miglioramento partirà dai settori occidentali del Nord, mentre tra il pomeriggio e la sera aumenterà l’instabilità sul medio e basso Adriatico e sulle coste tirreniche meridionali.

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Il passaggio sarà accompagnato da un rinforzo del Maestrale, mari mossi e un calo delle temperature.

Nord in miglioramento dopo le ultime piogge sul Friuli Venezia Giulia

Al mattino saranno ancora possibili piogge sparse sul Friuli Venezia Giulia, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno condizioni più asciutte, con alternanza di nubi e schiarite.

Nel corso della giornata il consolidamento dell’alta pressione da ovest favorirà una maggiore stabilità. I venti nordoccidentali potranno risultare sostenuti, con Mar Ligure mosso o molto mosso.

Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 14 e 18 gradi nelle principali città.

Centro e Sardegna tra schiarite e instabilità adriatica

Sulle regioni centrali la mattinata vedrà una nuvolosità variabile, associata a precipitazioni irregolari e pause asciutte. Nel pomeriggio è atteso un peggioramento più evidente su Abruzzo e Molise, dove le piogge potranno diventare più consistenti.

Attorno alla Sardegna soffierà un Maestrale sostenuto, con condizioni del mare più impegnative nei bacini esposti.

Le massime oscilleranno indicativamente dai 15 e 16 gradi di Perugia e L’Aquila ai 21 gradi di Pescara.

Sud e Sicilia con fenomeni sul basso Tirreno e sulla Puglia

Al Sud il tempo resterà a tratti instabile. Le prime precipitazioni interesseranno la Campania, mentre nel pomeriggio potranno coinvolgere altri tratti del basso Tirreno.

In serata i fenomeni potranno intensificarsi sulla Puglia settentrionale e lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. I venti di Maestrale manterranno i mari generalmente mossi, localmente molto mossi.

Le temperature massime varieranno dai 16 gradi di Potenza ai 21 e 22 gradi di diverse città meridionali.

Allerta meteo gialla del 24 ottobre nelle zone interessate

Per sabato 24 ottobre è indicata allerta gialla in zone di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con differenze territoriali e di rischio. L’allerta riguarda le aree individuate dal bollettino e non va estesa automaticamente all’intero territorio di ciascuna regione. mappe.protezionecivile.it

Calabria con tre tipologie di rischio sul versante tirrenico

In Calabria, i settori tirrenici settentrionale, centro settentrionale, centro meridionale e meridionale sono interessati dall’allerta gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico.

L’attenzione riguarda quindi sia le precipitazioni sia i possibili effetti sul territorio, soprattutto nelle zone esposte del versante occidentale.

Le altre aree con allerta per temporali

Il quadro riportato comprende:

Abruzzo , nei bacini di Tordino Vomano, Pescara, Aterno, Alto e Basso Sangro e nella Marsica.

, nei bacini di Tordino Vomano, Pescara, Aterno, Alto e Basso Sangro e nella Marsica. Basilicata , nelle zone Basi A1, A2, B, C e D.

, nelle zone Basi A1, A2, B, C e D. Lazio , su Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud.

, su Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud. Molise , nelle zone Frentani Sannio Matese, Litoranea e Alto Volturno Medio Sangro.

, nelle zone Frentani Sannio Matese, Litoranea e Alto Volturno Medio Sangro. Puglia , su Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Tavoliere, Subappennino Dauno, Basso Ofanto e settori centrali adriatici e bradanici.

, su Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Tavoliere, Subappennino Dauno, Basso Ofanto e settori centrali adriatici e bradanici. Sicilia , nei settori nordorientali ionici e tirrenici, sulle Eolie e nel settore centro settentrionale tirrenico.

, nei settori nordorientali ionici e tirrenici, sulle Eolie e nel settore centro settentrionale tirrenico. Umbria, nelle zone Alto e Medio Tevere, Chiascio Topino, Trasimeno Nestore, Nera Corno e Chiani Paglia.

Per il rischio idrogeologico, sono inoltre coinvolte le zone indicate di Abruzzo, Puglia e Sicilia, insieme ai settori molisani Frentani Sannio Matese e Litoranea.

Meteo domenica 25 ottobre con meno piogge ma clima fresco

Domenica la pressione tornerà ad aumentare, favorendo una graduale attenuazione dell’instabilità. Il miglioramento non coinciderà ovunque con cieli sereni: resteranno nubi irregolari, localmente compatte, e un clima pienamente autunnale.

Nord con nubi e precipitazioni sui confini alpini

Sulle regioni settentrionali si alterneranno schiarite e annuvolamenti, più estesi al mattino sul Nordest. Lungo i confini alpini saranno possibili precipitazioni, con neve intorno ai 1500 metri.

Le temperature massime si manterranno prevalentemente tra 14 e 18 gradi, con una sensazione di fresco anche nelle ore centrali.

Centro e Sardegna verso condizioni più stabili

Al Centro e sulla Sardegna prevarrà il tempo asciutto, pur con passaggi nuvolosi che potranno limitare il soleggiamento.

Il Maestrale continuerà a soffiare e i mari resteranno generalmente mossi. Le massime saranno perlopiù comprese tra 14 e 19 gradi.

Sud con piogge residue prima del miglioramento

La mattinata potrà presentare ancora precipitazioni irregolari su Calabria, Salento e Sicilia tirrenica. Nel pomeriggio aumenteranno le aree asciutte, anche se il cielo resterà spesso nuvoloso.

Il Tirreno meridionale potrà risultare molto mosso, mentre gli altri bacini saranno generalmente mossi. Le massime varieranno dai 14 gradi di Potenza ai 20 e 21 gradi di Napoli e Palermo.

Focus Calabria tra sabato instabile e domenica più asciutta

Per la Calabria, la fase più delicata del fine settimana è attesa sabato, quando le precipitazioni potranno interessare soprattutto il versante tirrenico, con possibili intensificazioni serali.

Domenica saranno ancora possibili piogge al mattino, seguite da una tendenza a condizioni più asciutte. Il miglioramento delle precipitazioni dovrà però essere distinto da quello del mare: il Maestrale manterrà il Tirreno agitato dal moto ondoso anche durante le pause del maltempo.

Lunedì 26 ottobre torna il sole su gran parte d’Italia

L’inizio della nuova settimana vedrà l’espansione dell’alta pressione, con una giornata prevalentemente soleggiata e cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese.

Dopo il passaggio perturbato del weekend, si prospetta dunque una fase più favorevole alle attività all’aperto. Il ritorno del sole non comporterà necessariamente un immediato rialzo termico ovunque, soprattutto nelle prime ore del giorno.

Meteo Halloween e Ognissanti con tendenza ancora da confermare

Per Halloween e Ognissanti, la tendenza proposta contempla un possibile ingresso di aria più fredda e un aumento dell’instabilità, inizialmente su Alpi e regioni adriatiche.

La distanza temporale richiede però prudenza: tempi, intensità e distribuzione dei fenomeni restano da confermare. Anche la durata della fase anticiclonica andrà rivalutata nei prossimi aggiornamenti, senza considerare già acquisita un’intera settimana di bel tempo.