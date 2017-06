Meteo: Weekend a due facce, caldo ma temporali previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Previsioni per il weekend, il primo del mese di Giugno. L'atmosfera si fa via via più instabile.



SITUAZIONE - Nel corso del fine settimana una perturbazione temporalesca si avvicinerà all'Italia colpendo soprattutto le regioni settentrionali. Altrove dominerà l'anticiclone nordafricano Scipione.

- Bel tempo al mattino, salvo possibile temporale tra Tarantino e Materano. Nel pomeriggio isolati temporali sulle Alpi, specie occidentali e orientali e sull'Appennino centro-meridionale, segnatamente su Aquilano meridionale, Isernino, Potentino, Materano, Beneventano e Avellinese. Sole prevalente sul resto delle regioni e caldo estivo.Tempo in peggioramento. Se al mattino il sole sarà prevalente, nel corso del pomeriggio temporali e qualche grandinata dalle Alpi e Prealpi raggiungeranno i settori della media e alta Pianura Padana, specie di Piemonte e Lombardia. Continua a prevalere il tempo soleggiato sul resto delle regioni.Caldo estivo sabato 3 con valori massimi che al Nord potranno toccare i 33/34° in pianura. In diminuzione domenica 4 con presenza di temporali, stazionarie altrove.(notizia segnalata da iLMeteo)