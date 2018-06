Meteo: Weekend, Caldo, Temporali e Grandine, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Weekend dal caldo ai temporali con grandine sia Sabato 16 che Domenica 17 Giugno. Fenomeni anche forti colpiranno soprattutto il Sud, sole e caldo altrove, 30°C a Roma e Milano

E’ stata una settimana alquanto instabile e all'insegna di frequenti incursioni temporalesche, caratterizzata anche da un tracollo termico con temperature in picchiata su gran parte del nostro Paese. Come sarà invece il tempo nel prossimo weekend? Tornerà a farci visita il sole oppure l'incubo dei temporali ci ossessionerà anche nel corso del terzo fine settimana di Giugno?

Innanzitutto vi anticipiamo che l'anticiclone delle Azzorre, latitante sull'Italia da molti anni, si avvicinerà al nostro Paese e in parte lo conquisterà, anche se, lo sottolineiamo, per ora non prenderà possesso di tutti i settori. Vediamo nel dettaglio cosa emerge dagli ultimissimi aggiornamenti.Sabato 16 sarà una giornata con sole prevalente anche se occasionali addensamenti e temporali potranno riguardare le aree alpine, specie occidentali. Al Sud invece e sui rilievi appenninici centrali la situazione sarà bel diversa con temporali diffusi, anche forti e localmente accompagnati da grandine.Lo scenario non cambierà di molto Domenica 17, infatti permarrà l'instabilità sulle regioni meridionali e sui rilievi del centro, con fenomeni temporaleschi anche di moderata intensità. Qualche acquazzone inoltre non è da escludersi sull'arco alpino in genere, mentre sul resto del territorio nazionale sarà ampiamente soleggiato. Attenzione, perché con questa particolare configurazione è alta la probabilità che possano verificarsi fenomeni violenti ed anche estremi; ad esempio, le precipitazioni, talvolta improvvise e accompagnate da colpi di vento, potrebbero formare delle trombe marine lungo le coste.Uno sguardo infine alle temperature: farà sicuramente più caldo, con valori che nel corso del fine settimana raggiungeranno e supereranno i 30 gradi su molte città. Qualche esempio: Domenica avremo 30 gradi a Milano, Venezia, Roma, 31°C a Firenze e Trieste, ma nelle zone interne i termometri potranno far segnare valori anche superiori.

Insomma, nonostante il tempo non sarà ancora ottimale in tutta Italia, sarà un weekend contrassegnato dal grande ritorno dell'alta pressione delle Azzorre che porterà anche un notevole aumento termico, pur lasciando un clima comunque piuttosto gradevole.

