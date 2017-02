Meteo: Weekend con piogge su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia

Veloce peggioramento, le piogge dal Centro si portano verso il Sud. Tanto sole al Nord

Con questo articolo vogliamo illustrare a tutti voi la situazione meteo per l'ultimo weekend di Febbraio,un fine settimana dai due volti. Scopriamo insieme perché.

SITUAZIONE - Durante il weekend una veloce bassa pressione fredda abbandonerà l'Italia, dopo aver portato piogge e temporali al Centro-Sud.



SABATO 25 - Piogge e temporali dal Centro si portano velocemente al Sud. Piogge più moderate tra Basilicata e Puglia. Possibile temporale sulla zona di Roma. Neve sull'Appennino a quote medio/alte. Sole pieno al Nord e in Sardegna.



DOMENICA 26 - Tantissimo sole su gran parte delle regioni. Piogge e locali interessano Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Migliora verso sera. Tanto sole al Nord e al Centro.



VENTI - Saranno a rotazione ciclonica sabato, molto forti sull'Adriatico, da Nordest e con raffiche superiori ai 100 km/h. Domenica venti da deboli a localmente moderati a prevalente carattere settentrionale.



TEMPERATURE - Dal calo previsto per sabato, ad un graduale aumento atteso per la Domenica.

