Meteo: Weekend con pioggia e neve, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

La bassa pressione dal mar Tirreno si sposta verso l'Adriatico. Nel primo fine settimana di Dicembre il maltempo colpirà duramente le regioni centrali e parte di quelle meridionali, mentre al Nord il tempo inizierà a migliorare.

SITUAZIONE - La bassa pressione che Venerdì 1 Dicembre ha fatto il suo ingresso nel Mar Ligure, nel corso del weekend si porterà sul mar Tirreno e quindi sull'Adriatico.



SABATO 2 - Al Nord: ultime precipitazioni su Piemonte occidentale, Liguria ed Emilia-Romagna appenninica, nevose a quote collinari o localmente fino in pianura. Sole altrove.



Al Centro: peggiora gradualmente sulle regioni tirreniche e poi su quelle adriatiche con piogge via via più diffuse entro sera. Possibili nubifragi sul Lazio meridionale. Locali piogge su Sardegna occidentale. La neve cadrà sopra i 400/700 metri.

Al Sud: al mattino bel tempo, nel pomeriggio peggiora un po' ovunque con precipitazioni sparse, più moderate sui settori tirrenici. Neve attesa sopra i 1000/1200 metri.



DOMENICA 3 - Bel tempo al Nord, ma molto freddo. Nubi più diffuse in Romagna, anche con qualche precipitazione, nevosa a bassa quota.

Piogge su Marche, Abruzzo, Molise, Reatino con nevicate deboli sopra i 400 metri circa.

Al Sud le precipitazioni interesseranno maggiormente coste tirreniche di Calabria e Sicilia, Salento e Gargano. Neve al Sud sopra i 900 metri.



VENTI E TEMPERATURE - Venti forti di Bora in arrivo al Nordest, a circolazione ciclonica al Centro-Sud. Temperature in diminuzione su tutte le regioni, più apprezzabile al Nord.

Notizia segnalata da (iLMeteo)