Meteo weekend dal 16 al 18 ottobre tra clima mite e prime piogge domenica

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L’alta pressione mantiene condizioni generalmente stabili venerdì, poi aumentano le nuvole. Domenica peggioramento al Nordovest e sull’alta Toscana, con possibili precipitazioni anche tra Sicilia e Calabria ionica

Il meteo del weekend dal 16 al 18 ottobre 2026 si presenta in graduale cambiamento. Dopo un venerdì ancora dominato dall’alta pressione, con temperature gradevoli durante il giorno e maggiore frescura al mattino, l’avvicinamento di una perturbazione favorirà un aumento della nuvolosità.

Sabato 17 ottobre resterà prevalentemente asciutto su buona parte dell’Italia, pur con cieli spesso nuvolosi. Domenica 18 ottobre le piogge interesseranno soprattutto il Nordovest e l’alta Toscana, mentre altri fenomeni potranno coinvolgere la Sicilia sudorientale e la Calabria ionica. Il peggioramento non avrà quindi la stessa intensità su tutto il territorio nazionale.

Venerdì 16 ottobre tempo stabile e mattinate fresche

La giornata di venerdì 16 ottobre sarà caratterizzata da condizioni atmosferiche generalmente stabili. Il sole si alternerà al passaggio di nubi, senza un peggioramento significativo.

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Nord

Al Nord il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, con una copertura in aumento verso sera. Nelle ore più fredde potranno comparire foschie e locali banchi di nebbia sulla Pianura Padana e nelle zone più umide.

Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 21 e 23 gradi nelle città di pianura, con valori indicati fino a 25 gradi a Trento e Bolzano e 27 gradi ad Aosta. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Centro e Sardegna

Al Centro e sulla Sardegna prevarrà un tempo asciutto, con schiarite alternate ad annuvolamenti poco consistenti. L’escursione termica renderà più evidente la differenza tra il fresco del mattino e il clima mite del pomeriggio.

Le massime oscilleranno tra 19 e 21 gradi a Campobasso e Ancona, raggiungendo circa 25 gradi a Roma. La ventilazione settentrionale sarà debole.

Sud e Sicilia

Anche al Sud il tempo resterà stabile, con maggiore soleggiamento sulla Sicilia e nubi irregolari sulle regioni peninsulari.

I venti settentrionali manterranno locali rinforzi sullo Ionio, dove il mare potrà risultare mosso o molto mosso. Le temperature massime varieranno dai 18 gradi di Potenza ai 24 gradi di Napoli e Palermo.

Sabato 17 ottobre aumentano le nuvole ma prevale il tempo asciutto

Sabato 17 ottobre l’anticiclone inizierà a indebolirsi. Il cambiamento si manifesterà soprattutto attraverso una maggiore copertura nuvolosa, mentre le precipitazioni resteranno inizialmente limitate.

Al Nord il cielo diventerà molto nuvoloso o localmente coperto. Tra la tarda serata e la notte potranno arrivare le prime piogge sulle Alpi occidentali, con fenomeni più occasionali sulla Liguria. Le massime saranno comprese prevalentemente tra 19 e 23 gradi.

Al Centro e in Sardegna transiteranno nubi anche compatte, dapprima sui settori occidentali e successivamente su quelli orientali. Il quadro rimarrà nel complesso asciutto, con temperature fino a 23 o 24 gradi a Firenze e Roma e circa 18 gradi a Campobasso.

Al Sud e in Sicilia saranno frequenti gli annuvolamenti. Qualche debole pioggia potrà interessare soprattutto la Sicilia centro orientale, mentre eventuali fenomeni sulla Calabria ionica saranno più localizzati. Massime intorno a 17 gradi a Potenza e 22 o 23 gradi a Napoli e Palermo.

I venti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, con mari generalmente poco mossi.

Domenica 18 ottobre piogge al Nordovest e sull’alta Toscana

La giornata più incerta del fine settimana sarà domenica 18 ottobre, quando l’avvicinamento della perturbazione atlantica porterà condizioni più instabili su una parte del Paese.

Le aree maggiormente esposte saranno il Nordovest, in particolare i settori occidentali e la Liguria, e l’alta Toscana. In queste zone sono attese piogge, con la possibilità di locali temporali.

Sul resto d’Italia la nuvolosità potrà aumentare senza essere necessariamente accompagnata da precipitazioni. Altri fenomeni potranno svilupparsi sulla Sicilia sudorientale e lungo il versante ionico della Calabria.

Le temperature diurne subiranno una lieve diminuzione soprattutto nelle aree raggiunte dalle piogge e dove il cielo resterà coperto. I venti saranno prevalentemente meridionali.

Meteo Calabria attenzione al versante ionico nel fine settimana

Per la Calabria, venerdì sarà ancora una giornata generalmente stabile, pur con ventilazione settentrionale residua e condizioni del mare meno favorevoli sullo Ionio.

Tra sabato e domenica aumenteranno le nubi. La possibilità di precipitazioni riguarderà soprattutto la fascia ionica, con fenomeni potenzialmente più presenti nella giornata di domenica.

La previsione richiede di distinguere tra i diversi versanti: la presenza di instabilità sulle aree ioniche non implica un peggioramento uniforme sull’intera regione.

Tendenza dal 20 al 22 ottobre possibile fase più perturbata

Dopo il weekend, il quadro meteorologico potrebbe diventare più dinamico. Lunedì 19 ottobre potranno persistere piogge residue al Nordovest e sulla costa toscana, con fenomeni locali anche sulle Isole Maggiori.

Tra martedì 20 e giovedì 22 ottobre si delinea la possibilità di una perturbazione più organizzata, inizialmente sulla Sardegna e successivamente verso altre regioni, soprattutto il Nord e il versante tirrenico.

La distribuzione e l’intensità delle precipitazioni restano però da confermare. A questa distanza temporale, eventuali fenomeni intensi o temporali persistenti rappresentano una possibilità da valutare con gli aggiornamenti successivi, senza attribuire già quantità di pioggia precise alle singole località.