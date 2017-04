Meteo: Weekend di Pasqua guastato dai temporali. Ecco le zone colpite - Nord, Centro, Sud e Isole

Tempo decisamente più instabile Sabato 15, soprattutto al Nordest

Ecco le previsioni per il weekend di Pasqua: molta instabilità, con piogge e temporali. Scopriamo insieme quali saranno le zone più esposte ai fenomeni perturbati.

Nel corso del fine settimana, aria più fresca settentrionale entrerà dalla porta della Bora e innescherà la formazione di temporali che colpiranno principalmente i settori orientali e il Centro-Sud Italia.- Molte nubi sul Triveneto con piogge e locali temporali su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Via via più instabile nel pomeriggio su tutto il Nordest, Lombardia orientale, basso Piemonte, Liguria e verso alta Toscana e Marche. Su tutti questi settori l'instabilità porterà rovesci e locali temporali, talvolta alternati a schiarite. Altrove, più soleggiato.- Dapprima piogge su Marche e temporali su Abruzzo e Molise, nel pomeriggio peggiora nuovamente su Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali. Precipitazioni temporalesche pomeridiane anche su Campania, Puglia, Molise e Basilicata. Altrove più sole.- Generalmente stazionarie, con valori gradevoli di giorno,qualche grado in meno ove piovoso.(notizia segnalata da: iLMeteo)