Meteo: Weekend, "Estate Si Estate No" ecco dove , previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Weekend col freno a mano. Ecco dove insisteranno i temporali Sabato e Domenica

Ritorna la bella estate italiana con clima caldo e gradevole. Ma non sarà così su tutto il Paese

In Estate, si sa, l'arrivo del weekend è atteso con impazienza forse anche di più rispetto ad altri momenti dell'anno. Quando poi si vive una stagione alquanto dinamica e movimentata, la speranza di concedersi un fine settimana all'insegna del bel tempo diventa una fiduciosa attesa, carica di aspettative.Ed ecco dunque che dopo una settimana caratterizzata da qualche pausa temporalesca di troppo al Nord, è ormai giunto anche il primo weekend di Luglio e noi cerchiamo dunque di capire insieme a voi che tempo farà.

Gli ultimi aggiornamenti ci dicono chiaramente che la pressione tenderà ad aumentare progressivamente riportando così una maggiore stabilità: nella giornata di Sabato 7 Luglio, tuttavia, qualche veloce break temporalesco potrà ancora verificarsi, in particolare sulle Alpi piemontesi, ma anche sui rilievi del Triveneto e sulle aree interne toscane e campane, specie durante le ore pomeridiane. Sul resto del territorio nazionale invece sarà asciutto e ampiamente soleggiato. La bella estate italiana si farà amabilmente assaporare soprattutto nella giornata di Domenica 8, quando il tempo risulterà buono un po' su tutta l'Italia, salvo per qualche occasionale acquazzone pomeridiano sui settori alpini occidentali e sui rilievi calabresi. Come detto, sul resto del territorio nazionale splenderà il sole e il cielo si presenterà sereno o al massimo velato ovunque.Il clima, inoltre, sarà particolarmente gradevole: le temperature massime si attesteranno intorno ai 30°C o poco più su gran parte del Paese, senza particolari eccessi e senza l'opprimente e spiacevole sensazione di afa, grazie anche ai venti freschi settentrionali che soffieranno in particolare al mattino. In conclusione possiamo dire che sarà un fine settimana tutto sommato soleggiato, ma con il freno a mano tirato visto che qualche rovescio potrà ancora guastare il tempo in alcune zone.Per la prossima settimana nuovi sconvolgimenti all'orizzonte, ma ne riparleremo come sempre in altri approfondimenti. Per ora attendiamo il weekend e per i più fortunati, il meritato relax.Notizia segnalata da (ilMeteo)