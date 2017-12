Meteo. Weekend: freddissimo, arriva la neve in pianura previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Irruzione polare, venti forti settentrionali, poi meridionali, neve a bassa quota, mareggiate

Con l'arrivo del secondo weekend di Dicembre, inserito nel ponte dell'Immacolata, avverrà la seconda irruzione di aria polare sul nostro Paese.

SITUAZIONE - Nel corso del fine settimana aria fredda da Nord raggiungerà gran parte d'Italia, il maltempo si porterà verso il Centro-Sud con fiocchi a bassa quota, se non localmente al piano.



SABATO 9 - Al Nord: al mattino nubi e qualche occasionale piovasco al Nordest, possibile pioggia mista a neve o neve debole sull'Emilia centrale e parte della Romagna, specie forlivese. Sul resto d'Italia sole prevalente. Nevicate fino a valle sui confini alpini esteri.



Al Centro: precipitazioni sparse sui settori adriatici, Umbria e Lazio con nevicate sopra i 200/300 m. Più sole in Toscana e Sardegna.



Al Sud: piogge che interesseranno Puglia settentrionale, Lucania, Campania, Calabria e debolmente la Sicilia centro-orientale. Fiocchi sopra i 700/1000 m, ma con quota in calo dalla sera.



DOMENICA 10 - Al mattino bel tempo, salvo qualche pioggia sul Messinese. Nel corso delle ore peggiora su tutte le regioni settentrionali con nevicate fino in pianura dal pomeriggio/sera. Piogge forti sullo Spezzino. Piogge in arrivo su regioni tirreniche, Umbria e Sardegna con precipitazioni nevose sopra i 700/1000 metri, a quote elevate in Sardegna.



Precipitazioni forti sulla Toscana settentrionale.

Venti in rinforzo su tutti i bacini, anche molto forti dal pomeriggio e dai quadranti meridionali.

TEMPERATURE - Brusca diminuzione da Sabato al Nord, a seguire anche al Centro e quindi al Sud.

Notizia segnalata da (iLMeteo)