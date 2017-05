Meteo Weekend: Igor anche con nubifragi. Previsione su Nord, Centro, Sud e isole

Altra intensa perturbazione per il fine settimana, anche con nubifragi

Il vortice Igor porterà piogge e locali temporali fino a giovedì 4 maggio, dopo una breve pausa nella giornata di



eccolo ritornare nel corso del weekend con l'invio di un'intensa perturbazione atlantica che seminerà temporali e locali nubifragi al Nord e parte del Centro. Entriamo nel dettaglio

SITUAZIONE - Nel corso del fine settimana una nuova perturbazione atlantica, comandata dal vortice Igor, investirà il Centro-Nord.



SABATO 6 - La giornata parte bene con condizioni di bel tempo, ma con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente coperto sul Triveneto. Nel corso del pomeriggio peggiora rapidamente al Nordovest con piogge e temporali che aumenteranno d'intensità nel corso delle ore. Precipitazioni in estensione al resto del Nord Toscana e Umbria. Neve, dapprima sopra i 2000 metri, poi in calo fin sopra i 1600 metri al Nordovest, sempre a quote elevate al Nordest.



DOMENICA 7 - La perturbazione libera gradualmente il Nord dove ci saranno le ultime piogge, specie sui settori orientali montuosi. Instabilità invece al Centro, specie lungo l'Appennino, ma anche in Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, con precipitazioni sparse, localmente temporalesche.



TEMPERATURE - Sono previste in graduale aumento, clima mite di giorno nel corso di questo weekend.

