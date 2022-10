Meteo: Weekend, le previsioni ecco gli aggiornamenti. Previsioni sorprendenti per il prossimo weekend. Potrebbe esserci un'ulteriore svolta sul fronte meteo tra Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre. Ma attenzione, non il cambiamento che ci si aspetterebbe alla fine del mese di ottobre!

Il fine settimana si aprirà Sabato 22 all'insegna dell'instabilità su Triveneto, Liguria di Levante e su buona parte delle regioni del Centro (specie versante tirrenico) dove saranno possibili anche piogge, a tratti anche intense, causate dalla coda della perturbazione che transiterà Venerdì 21: entro il pomeriggio di sabato, tuttavia, esse abbandoneranno già il nostro Paese, regalando di nuovo ampi spazi soleggiati.



Continuerà inoltre il bel tempo sul resto delle regioni grazie all'ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano Scipione.

Domenica 23 Ottobre Scipione si sposterà a passo spedito dal Nord Africa verso l'Europa centro-meridionale. In sostanza, ci troveremo completamente avvolti dall'alta pressione africana, proprio come avviene in genere durante l'Estate.



Da segnalare un ennesimo generale aumento delle temperature con il caldo che si farà sentire soprattutto sul Centro-Sud tirrenico, con punte massime diffusamente oltre i 25/27°C. In questa giornata simil-estiva soltanto il Nordovest risentirà dell'influenza di un flusso perturbato in discesa dall'Atlantico così su Val d'Aosta e Piemonte potranno verificarsi dei fenomeni, anche forti sulle aree alpine.

Insomma, tutto confermato: qualcosa sta andando letteralmente storto in questo strano periodo con l'Autunno che non ne vuole sapere di arrivare. (iLMeteo)

In aggiornamento