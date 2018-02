Meteo: Nubifragi poi Burian, il gelido vento siberiano, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Nel corso dell'ultimo weekend di Febbraio l'Italia verrà raggiunta da Burian, il gelido vento siberiano che soffierà dalla steppa asiatica sin verso il Mediterraneo.



Il fine settimana si presenterà a due facce: dapprima perturbato con piogge diffuse, poi la fenomenologia si trasformerà gradualmente in neve.

SITUAZIONE - Un centro depressionario interesserà ancora inizialmente buona parte d'Italia nella giornata di Sabato, poi l'ingresso di Burian porterà ad un nuovo cambiamento.

SABATO 24 - Al Nord: fenomeni diffusi al Nord-ovest e in Emilia-Romagna, nevosi a quote collinari. Più asciutto e soleggiato sul Triveneto.

Sulle regioni centrali maltempo su tutte le aree con precipitazioni anche molto forti tra Marche e Abruzzo, nevicate al di sopra dei 1200/1300 metri. Qualche fenomeno anche in Sardegna.

Al Sud: sereno in Sicilia e coste ioniche della Calabria, perturbato con locali temporali sul resto delle zone.

DOMENICA 25 - Arriva il vento siberiano.

Al Nord neve fino in pianura, moderate in Emilia e sui settori alpini occidentali. Freddo in accentuazione.



Al Centro, precipitazioni su tutto il territorio, nevose dapprima a quote collinari, dal pomeriggio fino in pianura e coste, eccetto sul Lazio. Tempo in peggioramento anche in Sardegna.



Al Sud, peggiora gradualmente su tutte le regioni con precipitazioni estese e nevicate a quote via via più basse. In serata intenso maltempo su coste ioniche, anche con nubifragi.

TEMPERATURE - In graduale, costante e repentina diminuzione nel corso della giornata.

