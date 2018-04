Meteo: Weekend oltre i 20 Gradi, ma da domenica sera piogge, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

L'alta pressione conquista posizioni, tanto sole e 24° al Sud. Da Domenica sera cambia TUTTO

Spazio al sole e al bel tempo in questo secondo fine settimana di Aprile, grazie al ritorno dell'alta pressione: condizioni meteo stabili e asciutte su gran parte del Paese ci attendono nel corso del weekend, ma si tratterà di un periodo davvero breve.

Sabato il sole splenderà ovunque sull'Italia, con temperature via via sempre più miti: al Sud, entro Domenica, si potranno raggiungere valori massimi superiori ai 22-23°C, in alcune zone tra palermitano e messinese tirrenico si potranno toccare i 25-26°C.

Tanto sole da Nord a Sud dunque, clima ideale per una gita fuori porta in montagna o al mare; e proprio in riva al mare le brezze costiere renderanno ancora più gradevole la vita all'aria aperta, con la possibilità di godersi la prima tintarella stagionale.

Domenica 8 Aprile assisteremo tuttavia a un nuovo cambiamento delle condizioni del tempo, a seguito dell'arrivo di un centro depressionario che, a partire dalle ore pomeridiane, interesserà laSardegna per poi colpire dalla sera le regioni settentrionali.

Piogge intense e temporali potranno interessare inizialmente il Nordovest, con precipitazioni localmente forti sul Piemonte occidentale e sulla Liguria. La neve tornerà sui settori alpini a quote superiori ai 1500 metri.

Notizia segnalata da (iLMeteo)