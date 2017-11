Meteo: Weekend, prime piogge, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Primo affondo Nordatlantico sul bacino del Mediterraneo. Avevamo scritto di un cambiamento del tempo dal 25-26 Novembre, e avevamo proposto le diverse visioni dei due principali modelli di previsione, gfs ed ecmwf.

Sembrerebbe che, come avevamo intuito, il più performante modello del centro europeo (ecmw) l'abbia spuntata.

- Dal 25 novembre l'alta pressione si dividerà in due parti: la prima si abbasserà di latitudine influenzando il Mediterraneo meridionale, la seconda spostandosi nell'oceano Atlantico si innalzerà verso l'Islanda.Quest'ultimo spostamento favorirà la discesa di un nucleo perturbato nordatlantico che richiamerà venti umidi di Libeccio sul Mediterraneo.- Graduale peggioramento del tempo dapprima al Nord e sulla Toscana, poi anche su Umbria e Lazio. Piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, in serata anche molto forti su Liguria e settori alpini e prealpini.Entro la notte piogge anche in Campania.La neve cadrà dai 1200 metri sulle Alpi centro-occidentali, a 1500 metri su quelle orientali.Venti dai quadranti meridionali.Dapprima qualche temporale in Campania, poi il cambio di direzione dei venti (dai quadranti meridionali a quelli settentrionali: Maestrale e Bora), farà peggiorare il tempo sulle regioni adriatiche.A seguire anche al Nordest e al Sud con precipitazioni sparse.Successivamente un altro nucleo perturbato scandinavo, più freddo del precedente, dovrebbe puntare con più decisione il Mediterraneo, inserendo l'Italia in una circolazione decisamente invernale e spesso perturbata.Notizia segnalata da (iLMteo)