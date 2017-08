Meteo: Weekend, Storm-Line, tornado temporali e grandine, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Weekend - ecco Storm-Line, temporali e tornado sull'Italia

Come facciamo di consueto, ecco che vi presentiamo la prima tendenza per il weekend, il penultimo del mese di Agosto. Partiamo come sempre dall'analisi dell'atmosfera.

SITUAZIONE IN ATMOSFERA - Nel corso del weekend aria più fresca di Bora riuscirà a penetrare in Italia, scorrendo lungo il bordo nordorientale dell'alta pressione che nel frattempo è indietreggiata temporaneamente.



SABATO 19 - Tempo che peggiora sull'arco alpino con rovesci e temporali. I fenomeni nel corso della giornata, ma soprattutto dal pomeriggio/sera si porteranno su gran parte del Triveneto, bassa Pianura lombarda e infine sull'Emilia Romagna centro-orientale. Possibili grandinate e trombe d'aria. Cielo sereno o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.



DOMENICA 20 - Il tempo migliora al Nordest salvo ultimi rovesci in Emilia Romagna, i temporali si spostano verso Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, anche Lazio centro-meridionale, e infine, verso sera, Puglia e Basilicata.



TEMPERATURE - Importante diminuzione termica su tutte le regioni a causa dei venti freschi che inizieranno a soffiare. Ci si attende un calo termico anche di 6/8°.

(Notizia segnalata da: iLMeteo)