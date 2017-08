Meteo: Weekend, temporali e crollo termico, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Tempo più instabile solo su poche regioni. Come di consueto anticipiamo il tempo previsto per il weekend, il secondo di questo mese di Agosto. Ci sarà dell'instabilità, ma l'alta pressione delle Azzorre sta per conquistare il Paese.

- Nel corso del fine settimana, il veloce ciclone che ha colpito il Nord nei giorni precedenti, evolve verso i Balcani, interessando qualche regione.- Qualche temporale potrà interessare le Marche, la Calabria tirrenica e le Alpi orientali, isolati fenomeni possibili anche sull'Abruzzo e l'Appennino meridionale. Altrove splenderà il sole.- Bel tempo prevalente su tutte le regioni. Locali addensamenti sull'arco alpino orientale, ma con scarse precipitazioni.Di Maestrale su gran parte dei bacini, o Tramontana su basso Adriatico, basso Tirreno e Ionio. Moderati o localmente forti al Sud.- In generale diminuzione su tutte le regioni con valori che tornano nella media del periodo, o addirittura sotto la media di qualche grado.(Notizia segnalata da: iLMeteo)