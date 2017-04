Michele Emiliano finisce in ospedale: sospetta rottura del tendine d\'Achille

FOGGIA, 6 APRILE - Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato trasportato al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia a seguito di un piccolo incidente al piede destro avuto questa mattina mentre partecipava a un ballo folkloristico. Il candidato alla segreteria del Pd si è infortunato mentre ballava con un gruppo folk calabro-albanese di Acquaformosa, in provincia di Cosenza.

Secondo una prima diagnosi dovrebbe trattarsi della rottura del tendine di Achille, una lesione che richiede l’intervento chirurgico e un lungo periodo di immobilità e riabilitazione. dove dopo le necessarie valutazioni, sarà trasferito nel reparto di Ortopedia.

È stato lo stesso Emiliano a rassicurare i suoi sostenitori su Facebook. "Non vi preoccupate, sto bene, ho il morale alto, ma temo di essermi rotto il tendine di Achille mentre ballavo con un gruppo folk calabro-albanese di Acquaformosa in Calabria. Si tratta di un comune speciale dove hanno dato vita ad un modello di accoglienza per migranti che ha portato ricchezza e prosperità al paese e che viene studiato in tutta Europa come una delle migliori prassi mondiali in materia".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine lacnews24.it)